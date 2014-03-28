重发-《热点聚焦》华夏财富宝取消赎回T+0，“宝系基金”或首迎流动性压力测试

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* 微信理财通挂钩的华夏财富宝赎回不再T+0到账

* 同一平台上短兵相接，令传统基金竞争压力前所未有

* “T+0”一直是饱受业界争议的风险点

* 互联网货币基金或面临第一次压力测试

作者 谢衡

路透北京3月28日 - 习惯每天查看自己“宝宝们”收益情况的李先生，周五在页面上看到一则通知--通过腾讯 理财通提交的华夏财富宝基金的赎回，都不再能T+0到账了，这让李先生大感意外。

“T+0”基金在取现和支付上的便利，正是像李先生这样的广大投资者青睐互联网“宝宝系”基金的最大原因之一。也正是这一优势令其实现了对活期存款的替代效应，成为目前最炙手可热的现金管理工具。

到底是什么原因让财富宝不再能兑现自己赎回“T+0”的承诺，目前华夏基金和财付通各执一词。业内人士认为，财富宝一个产品延后赎回尚不能说明互联网“宝宝系”基金已经出现流动性风险。实际上更应是同一平台上短兵相接的竞争，令传统老牌基金感受到了前所未有的压力。互联网的“快捷”对传统的基金其实是一把双刃剑。

“不是互联网货币基金整体出现了流动性压力，而是在激烈的竞争下，华夏财富宝可能感到了比较大的流动性压力。目前还不知道这个问题会不会引发财富宝更大的流动性压力。如果事态进一步发展，就很有可能成为对互联网‘T+0’基金的第一次压力测试。”一位资深的基金业界分析师说。

与支付宝只提供余额宝一种理财产品不同，理财通平台上目前提供了两款产品供客户选择，一款是华夏基金的财富宝，另一款是汇添富基金的全额宝。全额宝刚刚上线不久，但收益率一直明显高于财富宝。

“比自己收益率高的产品就摆在自己旁边，投资者又不傻，通过互联网转账就是手指头一动的事儿，比从自己兜里掏钱还方便，财富宝可能扛不住了。”总部在北京的一家大型国有金融机构的资产管理部门主管说。

周五理财通页面显示，财富宝的7日年化收益率为5.381%，而全额宝为5.92%。

微信理财通的通知显示是接华夏基金的通知，才调整的赎回时间。而华夏基金的客服人员则表示，是微信方面表示需要升级系统，才影响了财富宝的赎回，未来赎回时间能否调整回T+0，全由微信方面决定。

“我们在3月26日接到华夏基金的通知要对服务进行升级，将影响财富宝赎回的到账时间，而今天是华夏基金直接有公告出来，以后一律改为第二个工作日到账，如果下午5点以后赎回则为T+2...我们还有一支汇添富的基金，还是T+0到账的，没有任何变化。”理财通的客服人员在电话中称。

“华夏基金做了多年的业界老大，现金流一直都是正的，平时疏于流动性管理。现在现金流忽然转向了，就手忙脚乱了。”上述资深基金业分析师说。

上述分析师表示，天弘基金携手支付宝推出余额宝的大获成功，令各家基金公司眼红耳热，纷纷触网。“但通过互联网销售渠道吸引的大批新增客户和资金，来得有多快，去得就会有多快。传统的互联网基金未必都做好了准备。”

华夏基金曾经多年稳居业界老大。但去年6月支付宝才推出的余额宝在短短半年时间内就爆发出极大能量，令与其合作的天弘基金管理公司亦一举超越华夏基金公司，成为国内最大的基金公司，挂钩的基金产品--增利宝货币基金亦成为全国最大基金，在全球货币基金中排名第14位。

在中国阿里巴巴集团 旗下支付宝的闲钱理财产品--余额宝获得极大成功后，其竞争对手腾讯 微信平台于今年年初开始低调试运行微信版类余额宝产品--理财通，华夏基金成首家上线的基金公司合作方。

此前媒体报导称，微信版类余额宝产品的合作对象不仅华夏基金一家，在汇添富加入后，易方达和广发基金等亦有可能后续跟上。

**T+0隐忧**

赎回“T+0”，是互联网“宝宝系”基金招揽投资者的最大“卖点”，但一直也是饱受业界争议的“风险点”。

“T+0的支付要求通过协议存款传导至商业银行的负债端，资产负债两端风险处置方式的不匹配将风险积聚在银行系统内无法释放。这不是向银行要利益的问题，而是系统性风险问题，挑战的是中国金融体系的稳定。”中国银行首席经济学家曹远征说。

曹远征进一步解释称，如果银行贷款可以通过证券化出售，那么银行可以通过销售资产满足负债的“T+0”即时提取要求。但是，现在的情况是银行资产的期限安排在正常的情况下不具备变现能力，换言之，银行的负债（协议存款）具有“空间”风险处置要求。而银行的资产（贷款）则具有“时间”风险的处置要求。

普益财富在最新发布的报告中称，从流动性上来看，虽然余额宝能够实现客户赎回资金T+0到账，但这并不是货币型基金的结算方式出现了变革，而是通过基金公司以自有资金为客户提前垫资而实现的，这意味规模越大，垫付资金的压力越大，一旦出现大规模的赎回，超过基金公司垫资的能力，则可能对收益形成负面影响。

另一方面，监管已经开始加强对基金公司的该类货币型基金的风险控制要求，特别是对基金公司就所投资的银行协议存款进行风险管理，要求将风险准备金与所投资协议存款的未支付利息挂钩，前者必须对后者全额两倍覆盖。

而由于目前货币型基金享受协议存款提前支取不罚息的优惠政策，因此一旦该项优惠政策被取消，货币基金将面临重大考验。上述风险点都对基金公司在与各类“宝”挂钩的货币基金的流动性管理上提出了更加严格的要求。