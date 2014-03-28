台湾汇市：外资汇入令台币/美元周线收高0.33%，下周关注中美经济数据

* 外资连日汇入激励台币周线收高0.33% * 外资单日买超台股扩及百亿台币 * 后续关注中美重要经济数据出炉 * 下周实质交投暂看30.40-30.60 路透台北3月28日 - 台币兑美元 周五收高3分，连续第五日微升，周线收高0.33%。交易 员认为，韩元连日续强及外资今日买超台股扩至百亿台币，带动外资保管行午后积极汇入，一度令台币实质交 投升破30.500的整数关卡。下周关注美中两国数据表现指引进一步方向。 汇银人士表示，尽管今日台股大致收平、周日仍有学生发起反服贸游行，外资仍力挺台股，连续第六日买 超台股，单日买超量能亦扩至百亿台币，且本周韩元兑美元收高1%并升破1,070的价位，此皆带动多数外商银 行间乐观看待台币可望续升，惟仍有部分银行预期升幅过大不排除央行将扩大阻升力道，下周台币主要交投区 间暂估在30.400-30.600。 “ 由于目前交易量能并不大，这种盘就看谁的拳头大，哪边量大就会往那边跑，是不是真得突破30.500 ，下周一见真章 。〞一位外商银行交易员说。 另有外银交易人士指出，今天台币实质交易在尾盘短暂突破30.500，尚不能算真突破30.500，不过就技术 线型来说已留下上引线，预期下周台币实质交投不排除续强挑战30.30，毕竟目前正值两岸服务贸易协议学生 抗议热潮，央行阻升态度料稍有缓和，不致积极管控外资汇入。 当地民营银行交易员则指，韩元兑美元 连日强势整理，已带动台币实质交易区间偏升至相对高位， 而人民币兑美元即期汇价 贬势虽有止稳，但仍持在6.20-6.21附近偏弱整理，料台币续涨 力道恐有限，下周关注美国及中国重要数据出炉、人民币走势。 下周除了美国及中国皆要公布制造业采购经理人指数(PMI)外，下周美国也将陆续公布供应管理协会(ISM) 制造业指数及非农就业报告等重量级数据。因此有交易员初估称，〞下周五美国公布非农数据前市场偏向震荡 整理，公布后才会有比较大的波动。〞 今天台币连续第五个交易日微升，续创一周收盘高位，前高为3月19日的30.437。今日台币实质交易区间 主要在30.480-30.533，上日则在30.526-30.560。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有缩小；一个月远 汇报价 尾盘在30.460/30.477，上日纽约盘收在30.460。 人民币兑美元即期汇率 周五收盘微升。中间价连续第三天下跌并创半年低点，但市场平淡应对 ，波动空间继续缩窄到百余点，成交价在上日收盘价上下波动。本周人民币累计回升0.2%。 新兴亚币周五上涨，收获周度升幅，因对于中国出台经济刺激举措的臆测升温，人民币反弹。 周五韩元兑美元 走高，录得近七个月来最强单周表现，因当地出口商有韩元需求，且外资流入当地股市 ，本周韩元兑美元走高1%，为去年9月6日止当周以来最佳表现。 台湾股市周五在盘中创32个月高位后微幅收跌，累计周线收高2.3%；证券交易所资料显示，外资及陆资在 台股买超100.44亿台币，连六日买超共计329.12亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 3/28(五)：欧元区3月企业景气指数、美国2月实质个人支出、路透/密西根大学3月美国消费者信心指数、 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港发表演说。 3/30(日)：日本3月制造业采购经理人指数(PMI)、美联储主席叶伦将出席美国机构间社区再投资大会并发 表谈话。 下周全球重要经济事件与数据包括： 3/31(一)：美国3月芝加哥PMI、欧元区3月通膨率初值。国际金融服务论坛(至4月2日)，发言人包括：欧 元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、与英国央行副总裁贝利、英国央行总裁卡尼将出席 金融稳定委员会全体会议。 4/1(二)：中国3月官方制造业PMI及汇丰制造业PMI终值、欧元区2月失业率、美国3月MarkitPMI终值、美 国3月ISM制造业指数和2月建筑支出、美国3月达拉斯联邦储备银行服务业指数、澳洲央行宣布利率决议、英国 央行副总裁贝利发表讲话、印度央行宣布2014-15年度货币政策声明、巴西央行举行货币政策委员会会议(至4 月2日)。 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3月纽约ISM企业活 动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意法德英和欧元区3月 服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、 英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲央行管理委员会委员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、 欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资 产管理大会上讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.552 30.582 30.480-30.580 30.580 7.26 7.23 元太外汇经纪公司 30.545 30.575 30.482-30.575 30.575 2.29 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.205/-0.180 (完)