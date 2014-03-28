更新版 1-台湾货币市场：短率因季底因素微扬，央行会议未带来意外

* 短率因季底因素略为走高

* 央行会议未见意外

* 票券商下周一缺口不大 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周五略扬升，但幅度不大。市场资金调度人士指出，虽然市场资金持续宽松，但因应许多银行季底前不得拆出的内规，市场上显得多缺不一，令有缺口的金融机构只能以较高利率拆入，些许反应季底因素。

市场交易员指出，各家银行为了季底的调度，此前能调整的均已提前调整，目前以微调积数为主，而留在帐上的资金多数动弹不得，即使整体资金水位高涨也无济于事。虽然市场需求不大，但利率区间高位小幅拉抬。

〞月底不能做太多了，市场相对不均。〞一位本地银行交易员表示。

此外，针对台湾央行上日理监事会记者会，交易员多数以中性解读，认为台湾央行跟随美国脚步的决策模式不至于有重大改变，将等待美国有具体动作后，台湾央行才有机会采取进一步动作，对短率暂无影响，没有任何意外。

台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.388%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%，区间高位走高2基点；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，与上日区间相同。

**短票利率略往区间高位靠拢**

短票市场方面，部分票券商因季底突来的资金缺口略大，于拆款及短票市场均愿以略高利率拿入资金，亦部分显现了季底效应。

〞短票部分的资金缺口虽然不大，但债券部分缺口大一点，联合调度的话，短票利率略高一点我们也卖。〞一位大型票券商交易员说。

交易员指出，虽然此前已尽量避开下周一季底最后一个交易日的落点，但由于很多银行仍有不能跨季拆出的限制，届时虽仅有少量需求，但还是要观察一下市场利率是否持续扬升。

今日30天期短票利率区间主要在0.605-0.61%，上日在0.60-0.61%。龙头银行与票券商承作的免保票见较高的0.63%成交。

台湾央行周五公布，共发行710亿台币存单，与今日存单到期金额53亿相较，存单发行余额增657亿。

下周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，落点分别为周一4,825.5亿、周二1,829.15亿、周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。下周五金融市场因国定假日休市一天。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为132亿台币，至周日累计超额准备为负82亿，加计前期1%的超额准备为435亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率持平。交易商表示，今日虽有金融债的交割，部分投信面临赎回，但找新钱很简单，季底之际并未面临太大的紧缩压力，利率没有大的变化。

证券商交易员表示，投信这里的资金有多有缺，虽然调度时间比平时花了多一点，利率变化倒也不大。而下周一(31日)是季底最后一日，交易员表示，目前银行的资金倒也宽松，应不致太过紧缩。

〞今天就是多花一点点力气去调而已，但利率没变，下礼拜一也不会有变化了。〞一位大型证券商交易员说。

周五(28日)发行了兆丰银行金融债30亿台币；下周一有阳信银行15亿金融债交割。

今日债券附买回市场利率也持稳上日。证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%。