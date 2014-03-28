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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月28日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间   主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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长沙县星城    12       8    3/24簿记建档      7.90%       AA      3/25-3/31  国信证券
建投公司      (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金) 
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梧州市东泰    10       7    3/24簿记建档      8.14%       AA      3/25-3/31  国海证券
国有资产经营  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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宣城市国      15       7    3/26簿记建档      7.95%       AA 　　 3/27-3/31  民生证券
资投资公司     (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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中卫市         7       7    3/25簿记建档      8.20%       AA-     3/26-4/1   华林证券
建投公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)              
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湖北交投      24.8     10   3/26簿记建档      6.68%      AAA 　　 3/27-4/2   银河证券
              30.2     10                     6.80%                          国开证券
            (24.8亿品种附第5年末投资人回售选择权)
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永州零陵城投  18       7    4/1簿记建档     上限9.20%     AA 　　 4/2-4/8    财富证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有出让土地使用权提供担保)  
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --     银河证券
技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*辽宁沿海经济带 22     7    3/31簿记建档    上限8.90%     AA+    4/1-4/3     国泰君安证券
城镇化建设集合债 (第3-7年末每年偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保)   国开证券
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 曹巍浩；审校 李然)
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