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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 17:06 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超5亿台币

路透台北3月31日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      4.00      9.00        -5.00
     票券业      2.50         0        +2.50
     证券业     17.50     15.00        +2.50
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