中国债市: 具备柜台债券业务资格商行可增卖政府支持机构债券品种--央行

路透北京3月28日 - 中国人民银行周五发布公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

公告并要求，承办银行自主选择增加的柜台债券业务品种双边报价，该情况纳入做市商考核。此意味着承办行要提供柜台债券流动性。其可通过其营业网点、电子银行等渠道向投资者分销债券，与投资者进行债券买卖，并办理债券托管与结算。