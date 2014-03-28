中国基金：国开金融、凯辉基金等发起成立并购基金，规模5亿欧元

路透上海3月28日 - 中国国家开发银行 下属国开金融有限责任公司、法国国家投资银行与凯辉私募股权投资基金近日签署备忘录，三方将共同发起设立中法并购基金，目标基金规模为5亿欧元。
公司新闻稿称，该并购基金旨在促进中国、法国和欧洲的中型企业的成长和国际化发展。国开金融和法投行意愿成为基石投资人，分别对该基金投资1亿欧元，凯辉将继续作为该基金的管理公司。
新闻稿指出，除上述两家基石投资人外，该基金还吸引了很多中法、中欧之间的其他国际性机构投资者及家族企业投资人，一些凯辉基金的现有投资人也已表明了投资意向，预计第一次募集关闭时间在今年6月。
中法（并购）基金将重点投资于中法两国的中型企业，同时延伸到欧洲其他国家，尤其是德国。该基金以杠杆收购、重要少数股权投资等为主要投资方式。
中国国家开发银行董事长胡怀邦指出：“对于法国企业，尤其是那些消费品、工业和技术领域的公司，将更多地能从中国快速增长的消费市场中获得机会。而中国企业可以引进法国企业的成功经验和技术管理水平，推动技术产业升级。这是一个双赢的局面。”
国开金融及法国国家投资银行于2012年设立了一支名为中法（中小企业）基金的私募股权投资基金，基金规模1.5亿欧元，由凯辉基金管理。
凯辉基金是第一个经法国金融市场管理局批准的独立中法私募股权基金管理公司，凯辉一期基金管理资产7000万欧元，在三年内向18家公司进行了投资。目前，凯辉正通过凯辉二期基金和中法基金投资，总资产管理规模达4.2亿欧元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)