中国基金：国开金融、凯辉基金等发起成立并购基金，规模5亿欧元

路透上海3月28日 - 中国国家开发银行 下属国开金融有限责任公司、法国国家投资银行与凯辉私募股权投资基金近日签署备忘录，三方将共同发起设立中法并购基金，目标基金规模为5亿欧元。

公司新闻稿称，该并购基金旨在促进中国、法国和欧洲的中型企业的成长和国际化发展。国开金融和法投行意愿成为基石投资人，分别对该基金投资1亿欧元，凯辉将继续作为该基金的管理公司。

新闻稿指出，除上述两家基石投资人外，该基金还吸引了很多中法、中欧之间的其他国际性机构投资者及家族企业投资人，一些凯辉基金的现有投资人也已表明了投资意向，预计第一次募集关闭时间在今年6月。

中法（并购）基金将重点投资于中法两国的中型企业，同时延伸到欧洲其他国家，尤其是德国。该基金以杠杆收购、重要少数股权投资等为主要投资方式。

中国国家开发银行董事长胡怀邦指出：“对于法国企业，尤其是那些消费品、工业和技术领域的公司，将更多地能从中国快速增长的消费市场中获得机会。而中国企业可以引进法国企业的成功经验和技术管理水平，推动技术产业升级。这是一个双赢的局面。”

国开金融及法国国家投资银行于2012年设立了一支名为中法（中小企业）基金的私募股权投资基金，基金规模1.5亿欧元，由凯辉基金管理。