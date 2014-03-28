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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 19:05 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元走坚，但英国经常帐数据遏制英镑兑美元涨幅

英镑兑美元 从1.6622美元跌至1.6607，因数据显示英国第四季经常帐赤字为224亿英镑，仅略低于第三季的228亿英镑，远高于市场预估的140亿英镑。

“经常帐数据令人失望，推动英镑兑美元走低，”Caxton FX账户经理Philip Hoey称。“昨日英国零售销售数据出炉后的英镑涨势似乎正在消退。”

一些交易商称，投资者预期英国经济第二季表现将好于其他经济体，尤其是欧元区，因此逢低买入英镑，令英债收益率面临上升压力，从而提升了英镑的吸引力。

欧元区3月通胀数据定于周一出炉，而欧洲央行将于下周四举行政策会议。

若欧洲央行放松政策，预计将削弱欧元兑主要货币走势。(完)

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