欧洲汇市：英镑兑欧元走坚，但英国经常帐数据遏制英镑兑美元涨幅

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
英镑兑美元 从1.6622美元跌至1.6607，因数据显示英国第四季经常帐赤字为224亿英镑，仅略低于第三季的228亿英镑，远高于市场预估的140亿英镑。
“经常帐数据令人失望，推动英镑兑美元走低，”Caxton FX账户经理Philip Hoey称。“昨日英国零售销售数据出炉后的英镑涨势似乎正在消退。”
一些交易商称，投资者预期英国经济第二季表现将好于其他经济体，尤其是欧元区，因此逢低买入英镑，令英债收益率面临上升压力，从而提升了英镑的吸引力。
欧元区3月通胀数据定于周一出炉，而欧洲央行将于下周四举行政策会议。
若欧洲央行放松政策，预计将削弱欧元兑主要货币走势。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元