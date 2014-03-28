东南亚股市：受外资流入提振收高，寄望中国出台刺激措施

路透曼谷3月28日 - 东南亚股市周五上涨，因受到投资者寄望中国出台经济刺激措施，以及外资流入的扶助。泰国股市在尾盘对大型股的买盘提振下，升至近两周高位。

围绕Siam Commercial Bank 、Advanced Info Service 以及PTT Exploration and Productions 等指数权重股的一波密集买盘，推动泰国指标股指 上涨1%，收报1,368.90。

“较高的股票估值可能限制进一步上涨的空间。考虑到目前仍存在政治风险，股指可能在1,380点附近区域可能遭遇技术卖压，”Nomura Pattanasin的分析师Koraphat Vorachet说。

泰国股市本周收高0.6%，扳回前一周的多数跌幅。

新加坡股市海峡时报指数 亦表现出色，本周收高3.2%，因投资者买入此前受创的房地产类股。

根据汤森路透和交易所数据，外资在马来西亚股市 买超7.72亿马币(林吉特)，在印尼股市 和菲律宾股市 分别买超12.7万亿卢比和11.4亿披索。

亚洲股市周五上扬，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬0.8%，因报导称中国政府将快速推进基建支出。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 406.94 3.91 +0.97 +4.78 388.37

新加坡 3172.17 9.71 +0.31 +0.15 3167.43

马来西亚 1850.73 3.86 +0.21 -0.87 1866.96

泰国 1368.90 12.95 +0.96 +5.40 1298.71

印尼 4768.28 45.22 +0.96 +11.56 4274.18

菲律宾 6359.62 43.93 +0.70 +7.98 5889.83

越南 594.29 4.15 +0.70 +17.77 504.63

(完)

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