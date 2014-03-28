东南亚股市：受外资流入提振收高，寄望中国出台刺激措施

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透曼谷3月28日 - 东南亚股市周五上涨，因受到投资者寄望中国出台经济刺激措施，以及外资流入的扶助。泰国股市在尾盘对大型股的买盘提振下，升至近两周高位。
围绕Siam Commercial Bank 、Advanced Info Service 以及PTT Exploration and Productions 等指数权重股的一波密集买盘，推动泰国指标股指 上涨1%，收报1,368.90。
“较高的股票估值可能限制进一步上涨的空间。考虑到目前仍存在政治风险，股指可能在1,380点附近区域可能遭遇技术卖压，”Nomura Pattanasin的分析师Koraphat Vorachet说。
泰国股市本周收高0.6%，扳回前一周的多数跌幅。
新加坡股市海峡时报指数 亦表现出色，本周收高3.2%，因投资者买入此前受创的房地产类股。
根据汤森路透和交易所数据，外资在马来西亚股市 买超7.72亿马币(林吉特)，在印尼股市 和菲律宾股市 分别买超12.7万亿卢比和11.4亿披索。
亚洲股市周五上扬，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上扬0.8%，因报导称中国政府将快速推进基建支出。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 406.94 3.91 +0.97 +4.78 388.37
新加坡 3172.17 9.71 +0.31 +0.15 3167.43
马来西亚 1850.73 3.86 +0.21 -0.87 1866.96
泰国 1368.90 12.95 +0.96 +5.40 1298.71
印尼 4768.28 45.22 +0.96 +11.56 4274.18
菲律宾 6359.62 43.93 +0.70 +7.98 5889.83
越南 594.29 4.15 +0.70 +17.77 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。