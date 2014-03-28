国际油市：亚洲380-cst燃料油转呈正价差，因需求不振而供应充足

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透新加坡3月28日 - 亚洲380-cst燃料油4月和5月船货价差周五跌至贴水，交易商称这说明需求疲弱和供应充裕令市场前景转弱。
路透数据显示，4月/5月燃料油价差报每吨负0.50美元，昨日为正0.25美元。
交易员称，这种情形又称为正价差，反映出市场前景疲弱。
交易员表示，船用燃料油需求低迷。再加上来自西方的供应充足，这些都令市场承压。
“5月到港的船货量看起来要超过4月，”新加坡一名燃料油船货交易员表示。
路透计算结果显示，4月将运到的西方船货估计将至少有420万吨。
今日没有交易达成的报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。