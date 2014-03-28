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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 19:43 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油转呈正价差，因需求不振而供应充足

路透新加坡3月28日 - 亚洲380-cst燃料油4月和5月船货价差周五跌至贴水，交易商称这说明需求疲弱和供应充裕令市场前景转弱。

路透数据显示，4月/5月燃料油价差报每吨负0.50美元，昨日为正0.25美元。

交易员称，这种情形又称为正价差，反映出市场前景疲弱。

交易员表示，船用燃料油需求低迷。再加上来自西方的供应充足，这些都令市场承压。

“5月到港的船货量看起来要超过4月，”新加坡一名燃料油船货交易员表示。

路透计算结果显示，4月将运到的西方船货估计将至少有420万吨。

今日没有交易达成的报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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