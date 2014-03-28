国际油市：亚洲柴油与航煤市场人气转强，价格升水持稳

路透新加坡3月28日 - 亚洲馏分油市场本周人气较上周转强，交易商称，本季炼厂大量停产检修成为市场的关键支撑因素，而且日本的冬季煤油需求也已结束。

亚洲航煤升水周五估计持稳于上日每桶0.33美元水平，自3月19日创下的本月低点贴水0.17美元反弹。

500ppm柴油升水报每桶0.35美元，较前日持平。

“市场人气好转的关键原因在于亚洲炼厂大量检修。印尼的现货需求也带来帮助，”一名新加坡的交易员表示。

不过交易员表示，市场仍担心当亚洲炼厂维护季结束后市场将如何变化，尤其是中国经济正在放缓，而该国炼厂产能又不断攀升的情况下。

科威特出售6万吨含硫0.2%的柴油，4月12-13日装船。不过出售结果尚不清楚。

但交易员称，科威特上周可能已经向一家欧洲贸易商出售了一批500ppm柴油船货，装运日期为4月1-2日，价格为较中东FOB报价升水1.90美元，但这些还未得到卖方证实。(完)

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