国际油市：亚洲柴油与航煤市场人气转强，价格升水持稳

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透新加坡3月28日 - 亚洲馏分油市场本周人气较上周转强，交易商称，本季炼厂大量停产检修成为市场的关键支撑因素，而且日本的冬季煤油需求也已结束。
亚洲航煤升水周五估计持稳于上日每桶0.33美元水平，自3月19日创下的本月低点贴水0.17美元反弹。
500ppm柴油升水报每桶0.35美元，较前日持平。
“市场人气好转的关键原因在于亚洲炼厂大量检修。印尼的现货需求也带来帮助，”一名新加坡的交易员表示。
不过交易员表示，市场仍担心当亚洲炼厂维护季结束后市场将如何变化，尤其是中国经济正在放缓，而该国炼厂产能又不断攀升的情况下。
科威特出售6万吨含硫0.2%的柴油，4月12-13日装船。不过出售结果尚不清楚。
但交易员称，科威特上周可能已经向一家欧洲贸易商出售了一批500ppm柴油船货，装运日期为4月1-2日，价格为较中东FOB报价升水1.90美元，但这些还未得到卖方证实。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。