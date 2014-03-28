表格：美国2月个人所得较前月增加0.3%，个人支出增加0.3%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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以下为具体数据：
未经通胀调整：
2月 1月 12月 11月
个人所得 0.3 0.3 -0.1 0.3
个人支出 0.3 0.2 0.1 0.6
储蓄率(%) 4.3 4.2 4.1 4.3
经通胀调整：
个人支出 0.2 0.1 -0.1 0.5
耐用品 0.1 -0.4 -2.2 1.4
非耐用品 0.3 -0.9 0.4 0.2
服务 0.2 0.5 0.1 0.5
可支配收入 0.3 0.2 -0.3 0.1
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
2月 1月 12月 11月
较前月变动：
PCE物价指数 0.1 0.1 0.2 0.1
核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 0.9 1.2 1.2 1.0
核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.2 1.2
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%