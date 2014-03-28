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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 20:46 BJT

表格：美国2月个人所得较前月增加0.3%，个人支出增加0.3%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

2月 1月 12月 11月

个人所得 0.3 0.3 -0.1 0.3

个人支出 0.3 0.2 0.1 0.6

储蓄率(%) 4.3 4.2 4.1 4.3

经通胀调整：

个人支出 0.2 0.1 -0.1 0.5

耐用品 0.1 -0.4 -2.2 1.4

非耐用品 0.3 -0.9 0.4 0.2

服务 0.2 0.5 0.1 0.5

可支配收入 0.3 0.2 -0.3 0.1

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

2月 1月 12月 11月

较前月变动：

PCE物价指数 0.1 0.1 0.2 0.1

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.9 1.2 1.2 1.0

核心PCE物价指数 1.1 1.1 1.2 1.2

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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