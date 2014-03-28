加股业绩：黑莓第四季亏损远低于预期，提振股价盘前大涨近7%

路透多伦多3月28日 - 加拿大智能手机厂商黑莓 周五公布季度亏损远小于预期，提振公司股价飙升近7%，尽管智能手机销量继续下滑。

该公司称，截止3月1日的第四季净亏损4.23亿美元，合每股亏损0.80美元；上年同期为获利9,800万美元，每股盈余(EPS)为0.19美元。

第四季营收从26.8亿美元降至9.76亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预估季度营收为11.1亿美元。

扣除重组支出等一次性项目后，每股亏损0.08美元。分析师平均预估为亏损0.55美元。

Morningstar分析师Brian Colello称，黑莓在缩减营运支出方面的进展令人振奋，他认为该公司通过进一步降低成本，可能在2015年底前就能实现损益两平。

“一个大问题仍是，黑莓在需求端可以做些什么，”他说。“他们的许多举措都与供应端有关，而且是内部行为，但我们仍在等待需求改善的明确信号。”