加股业绩：黑莓第四季亏损远低于预期，提振股价盘前大涨近7%

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透多伦多3月28日 - 加拿大智能手机厂商黑莓 周五公布季度亏损远小于预期，提振公司股价飙升近7%，尽管智能手机销量继续下滑。
该公司称，截止3月1日的第四季净亏损4.23亿美元，合每股亏损0.80美元；上年同期为获利9,800万美元，每股盈余(EPS)为0.19美元。
第四季营收从26.8亿美元降至9.76亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预估季度营收为11.1亿美元。
扣除重组支出等一次性项目后，每股亏损0.08美元。分析师平均预估为亏损0.55美元。
Morningstar分析师Brian Colello称，黑莓在缩减营运支出方面的进展令人振奋，他认为该公司通过进一步降低成本，可能在2015年底前就能实现损益两平。
“一个大问题仍是，黑莓在需求端可以做些什么，”他说。“他们的许多举措都与供应端有关，而且是内部行为，但我们仍在等待需求改善的明确信号。”
黑莓股价在盘前交易中大涨6.7%报9.66美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。