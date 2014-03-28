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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 21:48 BJT

美国个股：美铝将把巴西两座炼铝厂产能减少14.7万吨，因成本攀升

路透3月28日 - 美国铝业 表示，将把巴西两个炼铝厂的产能减少14.7万吨，因为成本攀升削弱了这两个厂的竞争力。

美铝去年5月把46万吨的炼铝产能置入评估名单。

该公司称，一旦公司宣布的所有减产和关停计划全部完成，其总体炼铝产能将减少80万吨或21%。

美铝表示，预期在巴西Sao Luis和Pocos de Caldas炼铝厂的减产计划将在5月底前完成。(完)
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