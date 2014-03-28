美国个股：美铝将把巴西两座炼铝厂产能减少14.7万吨，因成本攀升

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透3月28日 - 美国铝业 表示，将把巴西两个炼铝厂的产能减少14.7万吨，因为成本攀升削弱了这两个厂的竞争力。
美铝去年5月把46万吨的炼铝产能置入评估名单。
该公司称，一旦公司宣布的所有减产和关停计划全部完成，其总体炼铝产能将减少80万吨或21%。
美铝表示，预期在巴西Sao Luis和Pocos de Caldas炼铝厂的减产计划将在5月底前完成。(完)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%