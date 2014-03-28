美国股市：开高，受助于中国出台经济刺激举措的期望

企业并购：PPG将对阿克苏诺贝尔的收购报价提高至288亿美元
路透阿姆斯特丹4月24日 - 美国涂料生产商PPG工业对阿克苏诺贝尔的收购报价周一上调8%至269亿欧元(288亿美元)，进一步施压后者开始谈判。
路透纽约3月28日 - 美国股市周五开盘上涨，得益于中国国务院总理李克强的讲话。李克强表示，中国政府准备好采取措施支持经济。
道琼工业指数 上升43.42点或0.27%，报16,307.65点。标准普尔500指数 涨6.47点或0.35%，至1,855.51点。Nasdaq指数 升13.991点或0.34%，报4,165.224。(完)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 美国涂料生产商PPG工业对阿克苏诺贝尔的收购报价周一上调8%至269亿欧元(288亿美元)，进一步施压后者开始谈判。
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日(二) 0645 法国企业景气指数 4月 104 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 15 10.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 128.75 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)