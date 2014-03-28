美国股市：开高，受助于中国出台经济刺激举措的期望

路透纽约3月28日 - 美国股市周五开盘上涨，得益于中国国务院总理李克强的讲话。李克强表示，中国政府准备好采取措施支持经济。

道琼工业指数 上升43.42点或0.27%，报16,307.65点。标准普尔500指数 涨6.47点或0.35%，至1,855.51点。Nasdaq指数 升13.991点或0.34%，报4,165.224。(完)