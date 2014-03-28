全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，因海岬型和巴拿马型船活动下降

路透3月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第四日，因海岬型船和巴拿马型船活动下降。

乾散货运价指数跌39点，至1,373点，本周大跌14.30%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降22点，或0.85%，至2,557点。日均获利下降642美元，至19,211美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降40点，或3.93%，报978点，此为去年9月5日来最低。

巴拿马型船日均获利下降322美元，至7,888美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)