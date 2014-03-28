全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，因海岬型和巴拿马型船活动下降

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透3月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第四日，因海岬型船和巴拿马型船活动下降。
乾散货运价指数跌39点，至1,373点，本周大跌14.30%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降22点，或0.85%，至2,557点。日均获利下降642美元，至19,211美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降40点，或3.93%，报978点，此为去年9月5日来最低。
巴拿马型船日均获利下降322美元，至7,888美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%