欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，英国经济前景强劲仍支撑英镑

路透伦敦3月28日 - 英镑兑欧元周五抹去涨幅，在数据显示德国物价压力仅小幅回落后，原本预期该数据大幅回落而卖出欧元的交易商不得不买回欧元。

不过，英镑兑美元上涨，因投资人押注下周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示经济复苏的步伐加速，且提高英国在12个月内升息的机率。

这些预期盖过了英国第四季经常账赤字大于预期的影响。

欧元兑英镑 反弹至0.8275英镑，盘中跌至3月6日来最低的0.8247英镑。德国公布3月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.3%，略低于预期0.4%的升幅，较去年同期增长1.1%，之后欧元反弹。

“虽然德国通胀回落，但不算过低，不会促使投资人消化欧洲央行下周减息的可能性上升，”一交易商说，“所以周末前有一些回补空头。”

英镑兑美元 升至1.6225美元，英国经常账数据出炉后英镑跌至大约1.6607英镑，之后英镑反弹。英国10-12月经常帐赤字为224亿英镑，较第三季创下的纪录高位228亿英镑仅小幅下滑，但远高于分析师预估的第四季赤字140亿英镑。

“经常账数据令人失望，拉低英镑兑美元，”Caxton FX的Philip Hoey说，“周四因零售销售数据推动的英镑涨势似乎消失。”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在周三刊出的报纸采访中表示，英国薪资正加速增长，利率不会无限期地停留在0.5%的纪录低位。威尔称，升息最有可能“相对渐进地进行”。

“如果将公布的英国采购经理人指数(PMI)有惊喜，可能驱使投资人押注英国将提早撤走刺激计划。此外，在威尔的讲话后，投资人可能愈发质疑英国央行对'逐步升息'的定义，”花旗研究报告称。

“这可能使英镑在一段时间累积上涨动能。”

欧洲央行周四举行政策会议。欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼本周表示，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

欧洲央行任何放宽政策的行动预料将拉低欧元兑主要货币的表现。(完)

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