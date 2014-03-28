欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，英国经济前景强劲仍支撑英镑

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透伦敦3月28日 - 英镑兑欧元周五抹去涨幅，在数据显示德国物价压力仅小幅回落后，原本预期该数据大幅回落而卖出欧元的交易商不得不买回欧元。
不过，英镑兑美元上涨，因投资人押注下周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示经济复苏的步伐加速，且提高英国在12个月内升息的机率。
这些预期盖过了英国第四季经常账赤字大于预期的影响。
欧元兑英镑 反弹至0.8275英镑，盘中跌至3月6日来最低的0.8247英镑。德国公布3月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.3%，略低于预期0.4%的升幅，较去年同期增长1.1%，之后欧元反弹。
“虽然德国通胀回落，但不算过低，不会促使投资人消化欧洲央行下周减息的可能性上升，”一交易商说，“所以周末前有一些回补空头。”
英镑兑美元 升至1.6225美元，英国经常账数据出炉后英镑跌至大约1.6607英镑，之后英镑反弹。英国10-12月经常帐赤字为224亿英镑，较第三季创下的纪录高位228亿英镑仅小幅下滑，但远高于分析师预估的第四季赤字140亿英镑。
“经常账数据令人失望，拉低英镑兑美元，”Caxton FX的Philip Hoey说，“周四因零售销售数据推动的英镑涨势似乎消失。”
英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在周三刊出的报纸采访中表示，英国薪资正加速增长，利率不会无限期地停留在0.5%的纪录低位。威尔称，升息最有可能“相对渐进地进行”。
“如果将公布的英国采购经理人指数(PMI)有惊喜，可能驱使投资人押注英国将提早撤走刺激计划。此外，在威尔的讲话后，投资人可能愈发质疑英国央行对'逐步升息'的定义，”花旗研究报告称。
“这可能使英镑在一段时间累积上涨动能。”
欧洲央行周四举行政策会议。欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼本周表示，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。
欧洲央行任何放宽政策的行动预料将拉低欧元兑主要货币的表现。(完)
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路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元