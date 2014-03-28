表格：美国2月工业生产修正后仍为增长0.6%，产能利用率下修为78.4%

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透3月28日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布年度工业生产和产能利用率修正数据：
月度数据为经季节调整，年度数据未经季节性调整：
总体：
工业生产 前值 产能利用率 前值
2014年2月 0.6 0.6 78.4 78.8
2014年1月 -0.1 -0.2 78.1 78.5
2013年12月 持平 持平 78.4 78.8
2013年11月 0.6 0.8 78.5 78.9
2013年10月 0.2 0.2 78.2 78.4
2013年9月 0.7 0.6 78.3 78.4
制造业：
工业生产 前值 产能利用率 前值
2014年2月 0.9 0.8 76.0 76.4
2014年1月 -0.9 -0.9 75.5 75.9
2013年12月 0.1 0.2 76.3 76.7
2013年11月 0.3 0.4 76.4 76.7
2013年10月 0.4 0.5 76.4 76.5
2013年9月 0.3 0.2 76.2 76.3
总体：
2013年度 2.9 2.6 77.9 78.1
2012年度 3.8 3.6 77.3 77.6
2011年度 3.3 3.4 76.3 76.5(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元