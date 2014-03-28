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市场报道 | 2014年 3月 29日 星期六 00:20 BJT

表格：美国2月工业生产修正后仍为增长0.6%，产能利用率下修为78.4%

路透3月28日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布年度工业生产和产能利用率修正数据：

月度数据为经季节调整，年度数据未经季节性调整：

总体：

工业生产 前值 产能利用率 前值

2014年2月 0.6 0.6 78.4 78.8

2014年1月 -0.1 -0.2 78.1 78.5

2013年12月 持平 持平 78.4 78.8

2013年11月 0.6 0.8 78.5 78.9

2013年10月 0.2 0.2 78.2 78.4

2013年9月 0.7 0.6 78.3 78.4

制造业：

工业生产 前值 产能利用率 前值

2014年2月 0.9 0.8 76.0 76.4

2014年1月 -0.9 -0.9 75.5 75.9

2013年12月 0.1 0.2 76.3 76.7

2013年11月 0.3 0.4 76.4 76.7

2013年10月 0.4 0.5 76.4 76.5

2013年9月 0.3 0.2 76.2 76.3

　 总体：

2013年度 2.9 2.6 77.9 78.1

2012年度 3.8 3.6 77.3 77.6

2011年度 3.3 3.4 76.3 76.5(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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