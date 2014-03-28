欧元债市：二线国家公债收益率跌至多年新低，因通胀下降

* 西班牙和德国CPI拉低二线欧元区公债收益率跌至多年新低

* 对欧洲央行将进一步放宽政策的预期升温

* 意大利10年期公债标售的得标利率为2005年10月来最低

路透伦敦3月28日 - 西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率周五跌至多年新低，因西班牙和德国通胀数据迟滞，令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期增强。

周五意大利10年期公债标售的得标利率为2005年10月来最低，标售规模实现75-100亿欧元目标的高端。

一些市场人士预期欧洲央行最终甚至可能开始透过购买资产印钞，使最高评级的欧元区公债收益率持续处于超低水平。这促使投资人盯着较低评级的公债，寻求将投资回报最大化。

通胀数据疲软，令市场愈发臆测欧洲央行在下周四月度会议后至少更明确提示准备放宽政策的规模。

周五数据显示西班牙3月消费者物价同比下跌0.2%，之前读数为0.0%，路透调查预估为上升0.1%。德国通胀率为0.9%，也低于预期。

这使市场预期周一公布的欧元区通胀率将低于路透调查预估的0.6%。欧洲央行设定的目标为略低于2.0%。

“通胀下跌令市场继续期望欧洲央行下周将有所行动，”Daiwa Capital Markets经济研究部主管说Chris Scicluna，但他预期欧洲央行下周不会行动，因为通胀在3月可能触底，且企业信心数据直指欧元区经济复苏正积累力道。

意大利10年期公债 收益率跌至八年半最低的3.261%，之后反弹至3.32%，因交易员将部份在标售中买入的公债在市场出售。

西班牙10年期公债 收益率也跌至八年低位3.2%。路透数据显示，爱尔兰公债收益率跌至纪录低位2.974%。

葡萄牙10年期公债 收益率跌速快过多数其他可比欧债收益率，在四年来首次跌至4%以下，因投资人对葡萄牙将可实现在5月结束救助计划的信心增强。(完)

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