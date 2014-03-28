金属期市：期铝因美国铝业减产而上涨，期铜受刺激计划希望提振收高

* 美国铝业将旗下巴西炼厂的产能减少14.7万吨

* 预料在二季度铜需求强劲

* 期铜本周升幅为六个月来最大

路透伦敦3月28日 - 期铝周五攀升，此前美国铝业在市场供应过剩的情况下进一步缩减产能，期铜触及两周半来最高，因对中国可能刺激经济的臆测升温。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收涨1.15%，报每吨1,758美元，期铜 收升1.52%，报6,660美元，此为3月11日来最高。

期铜本周上涨2.8%，为六个月来最大周度升幅。

美国铝业表示，将两家巴西铝冶炼厂产能减少14.7万吨，因成本上升和铝价下跌削弱了冶炼厂的竞争力。

但德国商业银行分析师Daniel Briesemann对于铝价单靠美国铝业减产还能进一步上升不是很乐观。

“只有出现大规模减产和削减产能，铝价才可能上涨，”他说，“一旦一些减产被电价较低的中东和其他国家新投运炼厂的产能所盖过，那么，对整体市场的影响甚微。”

期铜等金属受到提振，因中国总理李克强发表讲话。

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

“中国必须采取一些刺激举措，因经济增长放缓的程度甚至超过了政府希望看到的水平，”法国兴业分析师说。

“第二季需求一向是强劲的。中国经济在放缓，但仍在消耗铜。现货买盘应该会增加，保税仓库的库存会下降。”

期锌 收涨0.23%，报每吨1,976.50美元。期铅 持平在2,076美元。期锡 收涨0.33%，报22,875美元。

期镍 收盘时没有成交，买盘最后报15,700美元，较上日跌0.03%。(完)

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