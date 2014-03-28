芝加哥期市：CBOT大豆期货持平，市场等待政府报告出炉

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透芝加哥3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持平，在关键的美国农业部(USDA)种植和国内供应报告公布前，投资人轧平头寸。
本周，指标CBOT-5月大豆合约 上涨1.9%
周五CBOT-5月大豆合约结算价持平在14.36-1/2美元。
豆油因低吸买盘而上涨，结束七日连跌的頽势，期间近月豆油 下跌4.4%。
原油上涨也带动豆油攀升。5月豆油合约 涨0.05美分，收报40.48美分。
豆粕期货多数下跌，因终端用家需求疲弱。5月豆粕 下跌2.1美元，报每短吨468.4美元。
分析师预期，周一美国农业部报告将显示农夫的大豆计划种植面积为8,180万英亩，因为价格高企。
市场也预计，农业部库存报告将显示截至3月1日，国内供应下降至10年低位。
今日CBOT大豆预估成交量为126,509口，豆粕为56,469口，豆油为67,641口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元