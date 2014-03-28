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市场报道 | 2014年 3月 29日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货持平，市场等待政府报告出炉

路透芝加哥3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五持平，在关键的美国农业部(USDA)种植和国内供应报告公布前，投资人轧平头寸。

本周，指标CBOT-5月大豆合约 上涨1.9%

周五CBOT-5月大豆合约结算价持平在14.36-1/2美元。

豆油因低吸买盘而上涨，结束七日连跌的頽势，期间近月豆油 下跌4.4%。

原油上涨也带动豆油攀升。5月豆油合约 涨0.05美分，收报40.48美分。

豆粕期货多数下跌，因终端用家需求疲弱。5月豆粕 下跌2.1美元，报每短吨468.4美元。

分析师预期，周一美国农业部报告将显示农夫的大豆计划种植面积为8,180万英亩，因为价格高企。

市场也预计，农业部库存报告将显示截至3月1日，国内供应下降至10年低位。

今日CBOT大豆预估成交量为126,509口，豆粕为56,469口，豆油为67,641口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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