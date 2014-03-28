纽约期市：可可期货在交投震荡中上涨，技术因素带动买盘

路透纽约/伦敦3月28日 - 可可期货周五上涨，因技术因素走势震荡，因市场形成一个潜在利多信号，洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡上升，因巴西咖啡豆种植带降水对受干旱影响的作物帮助有限。

ICE原糖期货连升五日触及两周高位。

可可期货上涨，ICE-5月可可 升28美元，或0.9%，收报每吨2,983美元，交投区间宽至88美元，价格迫近本周稍早触及3,039美元的两年半高位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月可可 上涨13英镑，或0.7%，收报每吨1,883英镑，交投区间宽至44英镑。两份合约周五的日内低低也低于周四日低，周五收位高于上日日内高位，这可被视作一个利多的技术信号。

纽约和伦敦可可市场开盘下跌，但缺乏后续卖盘迫使投资人回补空头，带动市场上涨。在价格升穿周四日内高位后，甚至吸引更多的买盘，交易员说。

ICE-5月阿拉比卡咖啡 升4.25美分，或2.4%，收报每磅1.8060美元，本周升5.5%。

“巴西降雨，但不足补救干旱对作物已造成的损害，”一分析师说。

LIFFE-5月罗布斯塔咖啡 上涨13美元，或0.6%，收报每吨2,096美元。

ICE-5月原糖期货 上涨0.11美分，或0.6%，收报每磅17.98美分，稍早触及3月11日来最高18.10美分。本周劲涨6.8%。

Liffe-5月白糖期货 上升0.30美元，或0.06%，收报每吨478.00美元。(完)

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