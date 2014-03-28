美国股市：道琼工业指数收高0.36%，Nasdaq指数上涨0.11%

路透纽约3月28日 - 美国股市周五收升，但脱离日内高位，因生物科技股尾盘被抛售拖低整体市场。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高58.83点，或0.36%，至16,323.06点；标准普尔500指数 收升8.58点，或0.46%，至1,857.62点；Nasdaq指数 上涨4.526点，或0.11%，至4,155.759点。

本周，道指小升0.1%，但标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数大跌2.8%，为2012年10月12日当周来最大周度跌幅。(完)