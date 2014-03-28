美国股市：道琼工业指数收高0.36%，Nasdaq指数上涨0.11%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透纽约3月28日 - 美国股市周五收升，但脱离日内高位，因生物科技股尾盘被抛售拖低整体市场。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高58.83点，或0.36%，至16,323.06点；标准普尔500指数 收升8.58点，或0.46%，至1,857.62点；Nasdaq指数 上涨4.526点，或0.11%，至4,155.759点。
本周，道指小升0.1%，但标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数大跌2.8%，为2012年10月12日当周来最大周度跌幅。(完)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%