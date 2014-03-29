台湾政经：总统承诺支持两岸协议监督机制法制化，将同步审查服贸协议

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北3月29日 - 台湾总统马英九周六对反两岸服务贸易学潮所提出四项诉求正式回应，承诺支持两岸协议监督机制法制化，但不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，称将在法制化的同时，同步持续审查服贸协议。
他在今日晚间举行的记者会上对抗议学生提出的四项诉求一一回应，这些诉求包括两岸协议监督的法制化、在两岸协议监督立法后再审服贸协议、召开公民宪政会议及退回服贸协议。
他指出，希望在立法院本会期结束前完成两岸协议监督法制化，陆委会并将在下周公布所研议的法制化措施。不过他表示服贸协议现已送进立法院审查，希望在国会自主下，尊重立法程序与进度，使程序更有效率，即在两岸协议监督立法的同时，同步审查服贸协议。
在公民宪政会议部分，马英九称已要求行政院整体评估召开国是会议、公民宪政会议、经济国是会议等，在广征意见后尽快做出结论。
他也明确表示不赞成行政院撤回服贸协议，〞否则对台湾造成很大伤害。〞
马英九并呼吁朝野党团重返协商，并希望学生早日退出立法院议场，恢复国会运作。
以学生为主的反服贸抗议已号召民众于周日(30日)至总统府前的凯达格兰大道游行，但也有〞反反服贸〞的团体在今日走上街头。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托