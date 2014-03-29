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亚洲 | 2014年 3月 29日 星期六 21:01 BJT

台湾政经：总统承诺支持两岸协议监督机制法制化，将同步审查服贸协议

路透台北3月29日 - 台湾总统马英九周六对反两岸服务贸易学潮所提出四项诉求正式回应，承诺支持两岸协议监督机制法制化，但不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，称将在法制化的同时，同步持续审查服贸协议。

他在今日晚间举行的记者会上对抗议学生提出的四项诉求一一回应，这些诉求包括两岸协议监督的法制化、在两岸协议监督立法后再审服贸协议、召开公民宪政会议及退回服贸协议。

他指出，希望在立法院本会期结束前完成两岸协议监督法制化，陆委会并将在下周公布所研议的法制化措施。不过他表示服贸协议现已送进立法院审查，希望在国会自主下，尊重立法程序与进度，使程序更有效率，即在两岸协议监督立法的同时，同步审查服贸协议。

在公民宪政会议部分，马英九称已要求行政院整体评估召开国是会议、公民宪政会议、经济国是会议等，在广征意见后尽快做出结论。

他也明确表示不赞成行政院撤回服贸协议，〞否则对台湾造成很大伤害。〞

马英九并呼吁朝野党团重返协商，并希望学生早日退出立法院议场，恢复国会运作。

以学生为主的反服贸抗议已号召民众于周日(30日)至总统府前的凯达格兰大道游行，但也有〞反反服贸〞的团体在今日走上街头。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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