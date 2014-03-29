版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 29日 星期六 21:30 BJT

台股业绩：鸿海第四季净利426亿台币年增近26%，优于市场预期

路透台北3月29日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五晚间公布，去年第四季净利约426亿台币，较上年同期升25.56%，优于市场预期。

根据路透I/B/E/S的13位分析师预估，鸿海第四季净利中值为401亿台币。

鸿海累计去年全年净利达1,066.9亿台币，较前年升12.74%。

鸿海周五股价收平，大盘加权股价指数 则微幅收低0.06%。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐