台湾政经：逾10万群众总统府前抗议，要求将服贸协议退回行政院

路透台北3月30日 - 不满当局的回应，逾10万名群众周日涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。

台湾总统马英九周六对反两岸服务贸易学潮所提出四项诉求正式回应，承诺支持两岸协议监督机制法制化，但不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，〞否则对台湾造成很大伤害〞。

惟学生认为，既然马英九拒绝了先立法再审查的核心诉求，抗议行动不会停止。学运总指挥林飞帆并称，〞我们也会持续占领国会，不会离开。 〞

活动尚未开始，身着黑衣的群众已挤满总统府前的凯达格兰大道，并向周遭的中山南路、仁爱路蔓延。现场发放印有〞扞卫民主、退回服贸 〞的黄丝带，搭配各式各样的抗议标语与口号，藉此向当局表达不满。

自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这项被称为〞太阳花学运 〞的抗争活动已长达13天。服贸议题所 爆发的紧张对峙气氛有增无减，因两岸事务无论是经济或政治在台湾一向十分敏感。

今年55岁，在台北市经营汽车修理厂的黄志政表示，这已是两周来第三次前来抗议。身形略显清瘦的他指出，执政的国民党不顾程序正义硬是要让服贸协议强渡关山，令人怒火中烧。

〞我担心这个政府会把我们卖掉。 〞他焦虑地说。

在工程公司担任经理的刘仲元则表示，台湾的代议政治忽略了民意，只听从党主席与总统的指令。

〞我们要将自己的东西拿回来，不是选了他，就所有的东西都由他做主。〞47岁的刘仲元说。

不少中南部的学生与民众，也号召北上抗议。

20岁的陈姓大学生，就透过网路与85位高雄的大学与高中生联系，租了两台游览车，一早就来到凯达格兰大道前。

当被问及是否会不惜罢课也要抗争到底，他含蓄地说，还是会回去上课，有空再来帮忙。

虽然反服贸学潮声势巨大，不过也有另一种声音，要学生退出国会。

白色正义社会联盟昨日即号召民众集会，强调希望台湾社会能够尽快恢复安宁，盼学生能够早日撤出立法院议场，并秉持着民主精神，接纳与他们不同的声音。