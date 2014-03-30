台湾政经：逾10万群众总统府前抗议，要求将服贸协议退回行政院

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透台北3月30日 - 不满当局的回应，逾10万名群众周日涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。
台湾总统马英九周六对反两岸服务贸易学潮所提出四项诉求正式回应，承诺支持两岸协议监督机制法制化，但不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，〞否则对台湾造成很大伤害〞。
惟学生认为，既然马英九拒绝了先立法再审查的核心诉求，抗议行动不会停止。学运总指挥林飞帆并称，〞我们也会持续占领国会，不会离开。 〞
活动尚未开始，身着黑衣的群众已挤满总统府前的凯达格兰大道，并向周遭的中山南路、仁爱路蔓延。现场发放印有〞扞卫民主、退回服贸 〞的黄丝带，搭配各式各样的抗议标语与口号，藉此向当局表达不满。
自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这项被称为〞太阳花学运 〞的抗争活动已长达13天。服贸议题所 爆发的紧张对峙气氛有增无减，因两岸事务无论是经济或政治在台湾一向十分敏感。
今年55岁，在台北市经营汽车修理厂的黄志政表示，这已是两周来第三次前来抗议。身形略显清瘦的他指出，执政的国民党不顾程序正义硬是要让服贸协议强渡关山，令人怒火中烧。
〞我担心这个政府会把我们卖掉。 〞他焦虑地说。
在工程公司担任经理的刘仲元则表示，台湾的代议政治忽略了民意，只听从党主席与总统的指令。
〞我们要将自己的东西拿回来，不是选了他，就所有的东西都由他做主。〞47岁的刘仲元说。
不少中南部的学生与民众，也号召北上抗议。
20岁的陈姓大学生，就透过网路与85位高雄的大学与高中生联系，租了两台游览车，一早就来到凯达格兰大道前。
当被问及是否会不惜罢课也要抗争到底，他含蓄地说，还是会回去上课，有空再来帮忙。
虽然反服贸学潮声势巨大，不过也有另一种声音，要学生退出国会。
白色正义社会联盟昨日即号召民众集会，强调希望台湾社会能够尽快恢复安宁，盼学生能够早日撤出立法院议场，并秉持着民主精神，接纳与他们不同的声音。
反服贸学生及公民团体规划，今日下午一点起开始在凯达格兰大道集结，晚间七点活动结束后，将号召民众重回立法院。警方表示，本次活动合法集会时间是到明天凌晨零时，届时若总统府前还有民众逗留，将会柔性劝离。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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