《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月28日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 58.95 -0.95 -1.59 3649805
搜狐 64.87 +1.20 +1.88 778887
网易 68.13 +3.13 +4.82 1183183
百度 150.66 -0.34 -0.23 4506672
台湾
台湾积体电路 19.64 +0.22 +1.13 2204156
联电 2.07 -0.01 -0.48 577644
日月光 5.43 +0.04 +0.74 170119
硅品精密 6.67 +0.12 +1.83 664919
和信超媒体 1.43 -0.02 -1.38 137002
友达 3.47 +0.02 +0.58 141962
中华电信 30.72 +0.07 +0.23 35712
台湾国际航电 55.57 -0.45 -0.80 1428029
香港
中国移动 45.44 +0.98 +2.20 387994
中国联通 13.33 +0.41 +3.17 192331
中国电信 46.54 +1.35 +2.99 39193
中芯国际 3.80 +0.03 +0.80 10029
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 72
(完)
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路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。