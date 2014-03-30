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亚洲 | 2014年 3月 30日 星期日 09:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 58.95 -0.95 -1.59 3649805

搜狐 64.87 +1.20 +1.88 778887

网易 68.13 +3.13 +4.82 1183183

百度 150.66 -0.34 -0.23 4506672

台湾

台湾积体电路 19.64 +0.22 +1.13 2204156

联电 2.07 -0.01 -0.48 577644

日月光 5.43 +0.04 +0.74 170119

硅品精密 6.67 +0.12 +1.83 664919

和信超媒体 1.43 -0.02 -1.38 137002

友达 3.47 +0.02 +0.58 141962

中华电信 30.72 +0.07 +0.23 35712

台湾国际航电 55.57 -0.45 -0.80 1428029

香港

中国移动 45.44 +0.98 +2.20 387994

中国联通 13.33 +0.41 +3.17 192331

中国电信 46.54 +1.35 +2.99 39193

中芯国际 3.80 +0.03 +0.80 10029

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 72

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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