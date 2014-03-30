《综述》美国消费者支出增长但信心下滑，通胀仍疲弱

* 2月消费者支出增长0.3%

* 个人所得上升0.3%，通胀仍疲弱

* 3月消费者信心下滑

路透华盛顿3月28日 - 美国消费者支出2月略微增加，因个人所得连续第二个月上升，在遭遇异常寒冷的严冬打击后，这让人寄望美国经济在站稳脚跟。

但另一份报告显示，3月消费者信心下降。分析师称，他们预计随着春季天气变暖，家庭信心将上升。

“因此冬季的影响可能是暂时的，但随着消费者仍在支出，收入在增加，未来几月经济应稳步增长，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

2月消费者支出增长0.3%，1月下修至上升0.2%。

另外，汤森路透/密歇根大学3月消费者信心指数终值由2月的81.6降至80.0，几乎持平于本月稍早公布的初值。

天气不利、企业去库存化、长期失业补贴到期以及削减食品救济券发放，这些因素料使美国第一季经济成长环比年率在1.5%左右。

但随着这些因素影响消退，经济预计会出现反弹。去年第四季美国经济增长率为2.6%。

美国金融市场几乎没有受到上述数据的影响，因为投资者消化中国国务院总理李克强的讲话。李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

**服务业支出增加**

服务业消费上升支撑消费者支出，或许是因为医疗保健和公共事业类需求提高。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

美国2月经通胀调整后的消费者支出增加0.2%，1月修正后为仅增长0.1%，初值为增长0.3%。

这一修正表明，本季消费者支出降温，去年第四季消费者支出创三年来最快增速。

高盛将第一季美国GDP成长率预估调降0.1个百分点至1.5%，预估研究公司Macroeconomics Advisers将预估调降0.2个百分点至1.3%。

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“1月实质支出下修，所以消费对经济成长的贡献可能比我们之前预想的更温和，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。

2月个人所得上升0.3%，与1月增幅相同。政府转移医保费抵消长期失业救济到期带来的影响，这继续支撑个人所得。

2月储蓄率从1月的4.2%升至4.3%。

美国几乎没有出现通胀迹象。

物价指数连续第二个月小增0.1%，较上年同期仅增长0.9%，相比1月1.2%的同比增速有所放缓，也是10月以来最小同比增速。

扣除食品和能源的物价连续第八个月仅增长0.1%，同比增幅持平于1月的1.1%。

这两项指标都远低于美联储2%的目标，给美联储提供缓慢从容加息的足够空间。美联储计划今年晚些时候结束购债计划，但料到2015年的某个时候会加息。

“通胀持续非常疲弱令人担忧，这仍将是美联储的关注焦点，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。(完) (编译 李爽 审校 白云)