《美债一周展望》公债收益率随美股走强，关注下周就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资人从收益率曲线趋平的交易中获利了结

* 下一主要焦点为下周五的非农就业报告

* 美联储买入11.5亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周五上涨，跟随股市升势，中期公债收益率接近两个月高位，因许多分析师和交易商预计中期公债将继续跑输较长期公债。

自美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周表示，美联储可能在目前购债计划结束后六个月升息，暗示可能早至明年春季加息后，两年期、三年期、五年期和七年期公债表现落后。

市场在等待下周将发布的经济数据，以寻找经济强度以及是否近期疲弱是暂时性表现的线索，其中最为重要的是下周五的就业报告。

“下周是重要的一周，因我们将获得第一批3月数据，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack表示，“有关首季数据疲弱究竟多少是因天气因素，多少不是的争论甚嚣尘上。”

路透访查的分析师预估中值为3月非农就业岗位增加19.5万。

交易商本周已经对收益率曲线趋平的交易进行了一些获利了结。

投资人出脱这些交易可能有助于本周财政部标售960亿美元中短期新债。

“如果美联储将升息，随着升息越来越近，最受打击的会是中期公债，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。

许多投资人仍在为中期公债进一步走软作准备，预计收益率曲线可能将恢复近期趋平的走势。交易商表示，收益率曲线趋陡交易部分被出脱带动了近期趋平的走势。

Jersey表示，“收益率曲线趋平了许多，但仍相对陡峭。”

五年期公债 收益率尾盘报1.74%，低于周一触及的两个月高位1.77%，叶伦讲话前报约1.54%。

30年期长债 收益率报3.54%，周四一度跌至3.49%的7月来最低。

五年期/30年期公债收益率差 周五报180个基点，周四一度低见2009年来最窄的179基点。

周一季末前对公债的需求扶助收益率在周五收盘前脱离日高。

周五公布的数据显示2月美国消费者支出增加，但公债对此数据无甚反应。

另外，美国公布3月消费者信心下滑，因消费者对整体经济前景变得不那么乐观。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储将需要把近零利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年只会小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复苏。

周五，美联储买入11.5亿美元2036-2044年到期公债。(完)

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