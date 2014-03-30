更新版 1-美国经济：FED官员乔治支持缩减购债，称超低利率过久有风险

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路透康萨斯城3月28日 - 美联储一位经常警告维持超低利率过久有风险的高级官员周五表示，她希望在制定升息路径前先考量联储缩减购债的实施情况。这位官员就是堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治。

乔治在一活动上表示，关于美联储进行第一次升息的合适时机，“说我脑子里有个设定的日期或路径是不合理的，我们目前所处境地需要我们非常小心地思考如何开始撤走刺激措施。“

与她的同事不一样的地方是，乔治对她倾向的升息路径总是三缄其口。近几天好几位联储官员都表达了他们的看法。比如，圣路易斯联储总裁布拉德称他希望央行在2015年初升息。芝加哥联储总裁埃文斯则暗示希望在2016年初升息。

美联储主席叶伦上周为大家开了个头，她暗示从联储结束购债计划到开始升息之间大约有六个月的时间差。

乔治对记者表示，但由于美联储购债措施还持续到今年第四季，现在就设定升息时间表为时还过早。

“我想还不能那么做。我不知道六个月内会发生些什么。我们不能控制整个路径，”乔治对记者说。“我们目前在做出有关资产购买的决定。这方面进展如何将决定升息的情况。”

**非常规政策**

美联储自2008年12月以来一直维持近零利率不变，随着资产购买计划的实施，资产负债表规模增加了逾三倍至逾4万亿美元。

很多联储官员认为，这些政策帮助失业率从衰退期间的10%降至当前的6.7%。

去年12月，美联储首次缩减超宽松政策，减少购债规模，并暗示将在今年晚些时候全面停止购债。

乔治不是个经常保留自己看法的人。每次轮到她对政策制定投票时，她都反对联储放宽政策，只有12月那一次，她的投票属于多数票，当时联储开始了缩减购债计划。

周五，她表示继续支持联储缩减购债，也支持判断是否升息应基于“一系列宽泛的”因素，而不是一个具体数字的失业率指标。

但在希望结束购债后“在相当长时间内”维持近零利率不变，以及在就业和通胀达到更健康的水平后，利率也应低于正常水平方面，她明确表达了与大多数其他联储官员不同的看法。

“我认为维持超低利率过久会带来风险，”她说。

乔治表示，她认为美国经济在稳步增长，就业市场“在朝着正确方向前进”。

她预计美国今年GDP增长约2.5%，之后会接近3%，这样的增速足以继续拉低失业率。