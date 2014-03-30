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市场报道 | 2014年 3月 30日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(624,304口)

257,773 81,410 76,986 234,739 370,123 569,498 528,519 54,806 95,785

较3月18日变动(未平仓合约：减少31,942口)

-16,143 -4,594 -6,459 -13,455 -24,728 -36,057 -35,781 4,115 3,839

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.3 13.0 12.3 37.6 59.3 91.2 84.7 8.8 15.3

各类交易商数量(总计为532家)

171 136 151 120 189 373 410(完)

(整理 李爽 审校 白云)
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