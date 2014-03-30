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亚洲 | 2014年 3月 30日 星期日 13:28 BJT

汽车产业：戴姆勒和北汽集团合作投资10亿欧元提高在华产能

路透法兰克福3月28日 - 德国戴姆勒 和北汽集团IPO-BAC.SS计划向中国投资40亿欧元，其中10亿欧元将专门用于将双方合资企业的汽车产量到2015年提高逾一倍。

戴姆勒称，两家公司是在周五中国国家主席习近平出访德国期间签署的协议。

戴姆勒在声明中称，双方这笔投资将把北京奔驰汽车C级、E级和GLK奔驰车的年产量提高至逾20万辆。

去年12月，戴姆勒同意购买北汽集团乘用车业务的部分股权，为其重振在华业务的策略之一。

戴姆勒拒绝详细披露10亿欧元投资计划中两家公司各投资多少钱。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
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