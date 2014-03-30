美国个股：通用汽车因点火开关隐患召回汽车规模升至260万辆

路透底特律3月28日 - 通用汽车(GM) 周五将因点火开关问题全球召回的汽车数量提高至260万辆，增加了97.1万辆出产时间较晚的车型，因担心置换零件存在缺陷。

目前召回包括了所有2003-2011年期间生产的Chevrolet Cobalt、Chevrolet HHR、Saturn Ion、Saturn Sky、Pontiac G5和Pontiac Solstice车型。

至少有12起导致死亡的事故与点火开关缺陷有关。

上周三路透曾报导，市面仍有可能买到与2月召回的主要车型零件号码相同的GM品牌点火开关，这些开关由Delphi Automotive 制造。

通用汽车在2007年后重新设计了存在缺陷的点火开关，但没有改变零件号码，它担心一些新车型维修时可能置换的是存在缺陷的旧车型点火开关。

路透曾报导，零部件店仍然在卖的点火开关也许没有问题，但要区分新旧设计的开关几乎没有可能，除非将之拆开来看，或是检查其生产历史记录。

通用汽车执行长Mary Barra下周将对美国国会进行陈述，届时议员将质问她公司为什么过了逾10年才召回存在问题的汽车。(完)