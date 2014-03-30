美国个股：通用汽车因点火开关隐患召回汽车规模升至260万辆

美国债市：公债发行日程表
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路透底特律3月28日 - 通用汽车(GM) 周五将因点火开关问题全球召回的汽车数量提高至260万辆，增加了97.1万辆出产时间较晚的车型，因担心置换零件存在缺陷。
目前召回包括了所有2003-2011年期间生产的Chevrolet Cobalt、Chevrolet HHR、Saturn Ion、Saturn Sky、Pontiac G5和Pontiac Solstice车型。
至少有12起导致死亡的事故与点火开关缺陷有关。
上周三路透曾报导，市面仍有可能买到与2月召回的主要车型零件号码相同的GM品牌点火开关，这些开关由Delphi Automotive 制造。
通用汽车在2007年后重新设计了存在缺陷的点火开关，但没有改变零件号码，它担心一些新车型维修时可能置换的是存在缺陷的旧车型点火开关。
路透曾报导，零部件店仍然在卖的点火开关也许没有问题，但要区分新旧设计的开关几乎没有可能，除非将之拆开来看，或是检查其生产历史记录。
通用汽车执行长Mary Barra下周将对美国国会进行陈述，届时议员将质问她公司为什么过了逾10年才召回存在问题的汽车。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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(除特别说明外，均为GMT时间) -- - 劳工部公布4月美国罢工报告 1230 - 商务部公布美国第一季国内生产总值(GDP)初值 1230 - 劳工部公布第一季雇佣成本指数 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。