《美股一周展望》良好就业数据或可安抚股市人心

路透纽约3月28日 - 如果3月招聘活动适当加快了速度，下周可能让美国股市投资者安心，使他们相信严冬导致的美国经济最近受挫只是暂时现象。

周五美国将公布3月非农就业报告，据路透调查访问的分析师预计，数据料显示非农就业岗位增加20万个。

尽管天气寒冷，但上月聘雇活动开始反弹。美国2月非农就业岗位增加17.5万个，1月为增加12.9万个。

下周华尔街还将迎来更多经济数据。

供应管理协会(ISM)将公布3月制造业和服务业调查数据，料也将显示情况较前月有所改善。

数据若向好，可能使投资者相信最近经济数据疲弱是由于严冬引起，表明美国经济仍未改上行趋势。

就业市场改善加之制造业和服务业好转，可能也支持美联储缩减刺激计划的可能性，并使市场注意力更多地集中在美联储开始加息的时间上。

就业增长将利好美股。过去一周生物科技等许多近期大涨的股票均重挫，美股遭遇剧烈波动。

“我们可能会有一个大惊喜。冷得要命的天气已经过去。我相信就业报告迅速好转，远远超过我们的预期，”ING U.S. Investment Management首席市场策略师Doug Cote表示。

下周出炉的数据还有3月汽车销售、3月ADP民间就业报告、以及美国2月国际贸易数据等。

投资者在焦急地等待着更多贸易数据公布。因为本月稍早中国公布的出口数据疲弱，强化了对中国经济放缓的担忧。

**生物科技股或延续跌势**

有策略师称，生物科技类股以及其它之前大涨个股的近期跌势可能持续，不过迄今还未削弱市场涨势。投资者一直在追捧公共事业等类股。

Nasdaq生物科技股指数 本周跌7%。3月仅剩一个交易日，截至周五收盘，该指数本月已跌约13%。

“资本轮动肯定已经离开生物科技股，能源和公共事业类股在上扬，”Asbury Research研究部主管John Kosar表示。

标普公共事业类股指数 本周升1.2%，标普能源股指数 涨2.5%。

周五晚些时候，穆迪将俄罗斯公债评等置于降评观察名单，这可能打压股市。

**发布第一季获利预警的企业居多**

即将到来的财报季可能会有更多企业发布财测。汤森路透数据显示，迄今为止，标普500成分企业中，第一季财测为负面的企业数量比正面财测要多，比例为6.9:1。

这一比例仍低于第四季的水准，但公布负面财测的企业数量较高，导致第一季获利预估下降。

汤森路透数据显示，标普500成分企业第一季获利增长率料仅为2.1%，远低于1月1日的预估增幅7.6%。

已经公布财报的企业中，联邦快递(FedEx) 表示，严冬损及业绩，并调降财年获利预期。

孟山都(Monsanto) 和美光(Micron Technology) 下周将公布财报。但财报季要到4月8日才会拉开序幕，美铝 将在当日公布业绩。(完) (编译 李爽 审校 白云)