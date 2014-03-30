美国金融：已破产明富环球起诉普华永道提供不当建议，索赔10亿美元

路透3月28日 - 明富环球(MF Global)破产计划管理人周五起诉普华永道(罗兵咸永道/资诚)，指控其在明富环球对欧洲主权债投资方面提供不当建议，索赔至少10亿美元。

据美国曼哈顿地区法庭收到的起诉书，普华永道向明富环球和时任执行长Jon Corzine“提供完全错误的会计建议”，推荐明富环球使用表外结构处理其对欧洲主权债的63亿美元投资。

市场担心这是导致明富环球快速崩溃并在2011年10月31日申请破产的因素之一。

诉讼显示，这是第一宗指控普华永道提供不当财务建议并认同相关会计处理方法的案件。如果官司打赢，债权人将可以分享赔偿金。

普华永道发言人拒绝对此置评。(完)