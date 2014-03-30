俄罗斯评等：穆迪将俄公债置于降评观察名单，因忧其经济前景

路透3月28日 - 穆迪周五将俄罗斯“Baa1”的公债评等置于降评观察名单，因与乌克兰的冲突影响俄罗斯经济前景。

穆迪称，乌克兰危机可能严重损及投资者信心，并进一步削弱俄罗斯中期成长前景。俄罗斯当局2013年已经调降中期成长预期。

另一个促使穆迪做出这一决定的原因是，穆迪担心俄罗斯“越来越容易受到政治和金融事件风险的冲击，主要是受敌对状态升级的风险推动”。

“穆迪认为，当前危机可能严重打压投资者未来几年的信心，俄罗斯法制薄弱和腐败严重目前已经遏制了投资，而这种情况或进一步加剧，”穆迪在一份声明中称。

“由于俄罗斯需要大量投资，这可能进一步削弱该国的经济前景，并进一步抑制俄罗斯经济多样化、降低对油气资源过度依赖的能力，”穆迪表示。

穆迪承认俄罗斯拥有大量外汇储备且外部债务有限，而且政府资产负债表目前比较健康。但其指出，“西方对俄罗斯实施广泛的经济制裁，且俄罗斯可能出手反制，若真的出现这种情况，则恐将影响这些金融缓冲。”

本月稍早，标普和惠誉将俄罗斯评等展望调整至负面，称担心欧盟和美国对俄罗斯经济和企业实施制裁的潜在影响。

穆迪称，在评等评估期间，将努力明确当前危机会在多大程度上加剧俄经济成长面临的挑战，以及若危机恶化的情况下，俄罗斯经济、公共财政、国际收支状况的韧性。

俄罗斯经济目前已经处境艰难，经济成长放缓至2%以下，通胀上升，投资水平停滞在20%左右，远低于必需水准。

俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周四表示，今年俄罗斯资本流出可能累计约1,000亿美元，2014年全年经济增速将放缓至远低于稍早预期的2.5%水准。(完) (编译 李爽 审校 白云)