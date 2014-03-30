金砖国家：3月28日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.99%报984.91点。
中国股市：沪综指连三日收跌，创业板跳水但银行等蓝筹股坚挺
中国汇市：中间价创半年新低后人民币微幅收升，月底季末客盘均衡
香港股市：受银行业绩激励收高，恒生国企指数创数月最佳周度表现
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拉美股市：拉美股市触及近三个月最高水准，追随全球新兴市场股市的涨势；之前巴西公布的经济数据好于预期。巴西股市Bovespa指数 盘中曾升穿50,000点，为1月中以来首次，终场收升0.24%，报49,768.06点。MSCI明晟拉美指数 收高0.4%至3,152.65点，过去十个交易日有九天上涨。
拉美汇市：巴西雷亚尔小幅走软，盘中走势震荡
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南非股市：涨逾1%，创六周来最大单周涨幅，Shoprite 和其他对消费者支出敏感的个股上扬。周四南非央行维持利率在5.5%不变。指标Top-40绩优股指数 收高1.2%至43,167.60点，距离纪录高位43,434.57仅咫尺之遥。综合指数 亦升1.27%，收报47,930.03点。
南非汇市：兰特兑美元小幅回落，但料将受到央行言论支撑
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印度股市：连续第五天触及纪录高位，因State Bank of India等国有银行股延续近期涨势，之前印度央行将实施巴塞尔资本协议III的时间延迟。NSE指数 一度上涨0.9%至纪录高位6,702.60点，BSE指数 亦一度上扬0.67%至纪录高点22,363.97点，终场BSE指数收涨0.57%，NSE指数收高0.82%。
印度汇市：印度卢比创2012年9月当季以来最大季度涨幅，因外资大举投资印度股市和债市，提振印度卢比，但央行政策立场谨慎或限制进一步涨势。卢比兑美元 收在59.91/92，盘中一度创7月30日以来高点59.68，周四收盘价为60.31/32。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.92%收报650.62点。指标RTS指数 收升0.58%，报1,186.280点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.53%，至35.7800卢布；卢布兑欧元 跌0.39%，至49.1650卢布。(完) (整理 李爽 审校 白云)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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