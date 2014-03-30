《全球主要央行会议预告》--2014年3月-12月

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
以下为全球主要央行在2014年3月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
4月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
4月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
6月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
4月 3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
4月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月 8日(布鲁塞尔)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。
7月 3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
4月 9日－货币政策会议(至4月10日)。
4月10日－公布利率决定。
5月 7日－货币政策会议(至5月8日)。
5月 8日－公布利率决定。
6月 4日－货币政策会议(至6月5日)。
6月 5日－公布利率决定。
7月 9日－货币政策会议(至7月10日)。
7月10日－公布利率决定。
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月9日－公布利率决定。
11月5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月6日－公布利率决定。
12月3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月4日－公布利率决定。
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日本央行
4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。
4月30日－日本央行货币政策会议。
5月20日－日本央行货币政策会议(至5月21日)。
6月12日－日本央行货币政策会议(至6月13日)。
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加拿大央行
4月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。
6月 4日－公布指标利率决定。
7月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月19日－货币政策评估。
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澳洲央行
4月 1日－召开利率会议。
5月 6日－召开利率会议。
6月 3日－召开利率会议。
7月 1日－召开利率会议。
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月7日－召开利率会议。
11月4日－召开利率会议。
12月2日－召开利率会议。
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新西兰央行
4月24日－公布指标利率。
6月12日－公布货币政策声明和指标利率。
7月24日－公布指标利率。
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
4月 8日－召开货币政策会议(至4月9日)。
4月 9日－公布利率决定。
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
5月 8日－货币政策会议。
6月19日－货币政策会议。
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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