日本个股：丰田因安全气囊问题召回逾12万辆Avalon轿车

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透底特律3月28日 - 丰田汽车 称在全球召回约124,050辆Avalon大型轿车，以修复可能导致前方安全气囊意外启用的电路问题。此次召回车辆大多在美国。
丰田周四表示，此次召回2003年和2004年款Avalon汽车，是由于其他电子零件的电噪音可能导致气囊控制模块的某些电路受损。除了气囊问题，座椅安全带的预紧器也可能意外启动。
丰田发言人表示，公司收到一份轻微伤害报告，但没有造成事故或人员死亡。
丰田称，经销商将为汽车气囊控制模块加装一个电噪音过滤器，以解决发现的问题。
发言人称，此次召回的汽车中，约有119,000辆在美国出售，约4,000辆在中东出售，还有分别在加拿大和中国卖出的1,000辆和50辆汽车。
丰田表示，将给相关车主发邮件通知召回事宜。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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