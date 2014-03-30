中港个股：中铝矿业秘鲁铜矿因污染环境被叫停

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透利马3月29日 - 中铝矿业 已暂停其秘鲁Toromocho铜矿作业，此前秘鲁环保当局发现该矿导致两处湖泊受污染。
监管当局周六称，已要求中铝暂停Toromocho铜矿作业，该矿导致有“酸性排水”流入Morococha地区安第斯山上的湖泊。
中铝周六发布声明称，公司已按照当局指示停止排污。
“我们周五收到指示时就予以了执行。铜矿暂停了作业，”中铝秘鲁分公司一位要求匿名的消息人士称。
该消息人士称，中铝未来几天将进行调查并采取相应措施。
秘鲁监管当局称，污染是在3月16-20日期间进行的检查中发现的。
作为秘鲁最大的铜矿之一，Toromocho铜矿在获得48亿美元投资后于去年12月投入运作。若满负荷运作，该铜矿的年产量预计约为30万吨。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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