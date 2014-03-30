德国经济：2013年实质薪资出现2009年以来首次下降

美国债市：公债发行日程表
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路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周五称，2013年德国实质薪资减少了0.1%，为四年来首次下跌，部分原因是年终奖和一次性奖金减少。
统计局称，德国2013年薪资水平上涨1.4%，但通胀年率为1.5%，意味着实质薪资反而下降了0.1%。
这是对统计局2月20日报告数字的修正。当时报告显示，德国2013年名义薪资上涨1.3%，实质薪资为下降0.2%。
德国薪资水平涨势近几年放缓。2010年实质薪资上涨了1.5%，2011年和2012年分别为上涨1.2%和0.5%。实质薪资的下滑将打消德国对消费者支出能弥补出口不振负面影响的希望。出口向来是德国的长处。
统计局称，德国2013年全职员工的平均年薪为45,523欧元。
德国去年的经济增长率为0.4%，为2009年以来最慢增速。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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(除特别说明外，均为GMT时间) -- - 劳工部公布4月美国罢工报告 1230 - 商务部公布美国第一季国内生产总值(GDP)初值 1230 - 劳工部公布第一季雇佣成本指数 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透多伦多4月27日 - 加拿大股市主要股指周四大跌近1%，受权重银行股下挫拖累，此前另类借贷公司Home Capital的融资问题令市场担心地产市场的体质。