全球金融：美元储备货币地位无虞，但占比料下降--BIS

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透柏林3月29日 - 国际清算银行银行部主管Peter Zoellner周六表示，未来几年美元在全球各大央行储备货币中占比降幅可能多达10-15个百分点，但不会威胁到美元作为全球主要储备货币的地位。
在今年最大的外汇交易商会议之一上，Peter Zoellner还表示，中国人民币的地位将继续上升。
他说，有迹象显示，中国打压人民币并结束人民币十年来不断升值局面的举动，提升了一些投资者对严格控制的在岸市场的兴趣，这种趋势未来几个月可能进一步发展。
他预计，人民币交易和央行的人民币储备将继续以“可持续的速度”增长，但人民币预计不会在未来几十年内取代美元成为主要储备货币。
“美元的储备占比可能从65-70%略微降至50-60%，”Zoellner在柏林参加国际外汇交易商协会(ACI Financial Markets Association)会议时表示。
“但我并不认为，未来10年、20年美元的相对主导地位会发生改变。”
各国央行的储备货币配置调整受到外汇市场密切关注，但很多央行都拒绝公布储备货币的占比细节。
Zoellner称，人民币离岸交易规模扩大是其升值的原因之一，并指出预计中国最近调整汇率机制的做法在起作用。
“过去几年多数交易都是在离岸市场完成...但国内人民币市场活动越来越活跃，操作空间在加大，”他说。
“中国当局正在采取措施打破对人民币低波动和单边波动的走势预期。这促使一些投机客在中国做空，”Zoellner称。
“我们会看到相关进展，未来几个月必须加以关注。”(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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