全球金属：LME继续推进仓储改革计划，加强信息防火墙规定

路透伦敦3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)周五决心继续实施仓储网络改革计划，出台更严格的信息”防火墙“规定。前一天，英国法院否决了LME仓储改革计划。

LME称，将加强有关既在LME进行交易又有自己的金属仓库的公司规定，以确保避免信息不当泄露及利益冲突。

LME计划就调整提议进行协商，并在2015年1月推出。

该规定适用于高盛 和嘉能可 这样的银行和大宗商品机构，这些企业既进行金属交易，又有自己的金属仓库。

LME在一份声明中称，外部评估认为，当前在交易所和仓库之间实行的规定限制基本够用。

“但评估建设性地提议对现有要求做出某些修改，LME认为这将进一步提高对某些方面的信息限制要求，”LME指出。

这会“保护仓储企业手中的机密信息，第三方(包括交易公司)若获得这些信息，可能会产生利益冲突，甚至有可能导致滥用市场支配地位”。

LME提议强化一项规则，要求大家在有合理依据怀疑存在违规行为时，将情况反映给交易所。

LME还计划推出确保雇员从仓储公司离职时归还机密资料的规定。