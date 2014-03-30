全球金属：LME继续推进仓储改革计划，加强信息防火墙规定

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透伦敦3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)周五决心继续实施仓储网络改革计划，出台更严格的信息”防火墙“规定。前一天，英国法院否决了LME仓储改革计划。
LME称，将加强有关既在LME进行交易又有自己的金属仓库的公司规定，以确保避免信息不当泄露及利益冲突。
LME计划就调整提议进行协商，并在2015年1月推出。
该规定适用于高盛 和嘉能可 这样的银行和大宗商品机构，这些企业既进行金属交易，又有自己的金属仓库。
LME在一份声明中称，外部评估认为，当前在交易所和仓库之间实行的规定限制基本够用。
“但评估建设性地提议对现有要求做出某些修改，LME认为这将进一步提高对某些方面的信息限制要求，”LME指出。
这会“保护仓储企业手中的机密信息，第三方(包括交易公司)若获得这些信息，可能会产生利益冲突，甚至有可能导致滥用市场支配地位”。
LME提议强化一项规则，要求大家在有合理依据怀疑存在违规行为时，将情况反映给交易所。
LME还计划推出确保雇员从仓储公司离职时归还机密资料的规定。
这是LME去年11月针对铜、铝等基本金属启动全面改革计划的一部分，以缩减金属交付排队等候时间，并防止出现滥用市场支配地位。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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