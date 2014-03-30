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亚洲 | 2014年 3月 30日 星期日 18:10 BJT

中国经济：金融创新必须以服务实体经济为根本--总理

路透北京3月30日 - 中国总理李克强近日表示，金融创新必须以服务实体经济为根本，客户满意是衡量金融服务的重要标志。

李克强是在辽宁、内蒙古考察时做出上述表示的。他并表示，国家将专门研究拓宽融资渠道、进一步支持棚户区改造的措施。

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下第三方支付机构支付宝--互联网金融的领军者，似乎一夜之间成了众矢之的。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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