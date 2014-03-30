中港股业绩：交通银行去年实现净利622.95亿元，同比增6.73%

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透上海3月30日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周日公布，2013年实现净利润622.95亿元人民币，同比增幅6.73%。
按中国财务报告准则口径，去年该行实现每股收益0.84元，公司分配预案为每10股拟派现金红利2.6元。
年报显示，去年底交行客户存款余额为41,578.33亿元，较年初增长11.52%；客户贷款余额为32,663.68亿元，较年初增长10.83%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.11%和15.49%,分别较上年下降0.07百分点和2.94个百分点。
尽管交通银行去年利息净收入同比增长8.77%，但受上一轮降息及利率市场化步伐逐 步加快的影响，去年该行的净利差和净利息收益率分别为2.33%和2.52%，同比分别降低10个和7个基点。
去年底，交通银行不良贷款率为1.05%，较上年末增加0.13个百分点；拨备覆盖率为213.65%，较上年末下降37.03个百分点。
截至去年末，按新公布的商业银行资本管理办法（试行)，交行的资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.08%和9.76%。按中国银行业监管口径计算，存贷比为73.4%。(完)
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路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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