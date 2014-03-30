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亚洲 | 2014年 3月 30日 星期日 20:24 BJT

中港股业绩：交通银行去年实现净利622.95亿元，同比增6.73%

路透上海3月30日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周日公布，2013年实现净利润622.95亿元人民币，同比增幅6.73%。

按中国财务报告准则口径，去年该行实现每股收益0.84元，公司分配预案为每10股拟派现金红利2.6元。

年报显示，去年底交行客户存款余额为41,578.33亿元，较年初增长11.52%；客户贷款余额为32,663.68亿元，较年初增长10.83%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.11%和15.49%,分别较上年下降0.07百分点和2.94个百分点。

　尽管交通银行去年利息净收入同比增长8.77%，但受上一轮降息及利率市场化步伐逐 步加快的影响，去年该行的净利差和净利息收益率分别为2.33%和2.52%，同比分别降低10个和7个基点。

去年底，交通银行不良贷款率为1.05%，较上年末增加0.13个百分点；拨备覆盖率为213.65%，较上年末下降37.03个百分点。

截至去年末，按新公布的商业银行资本管理办法（试行)，交行的资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.08%和9.76%。按中国银行业监管口径计算，存贷比为73.4%。(完)

参看详情，请点选　　here (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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