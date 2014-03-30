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亚洲 | 2014年 3月 30日 星期日 20:25 BJT

中港股业绩：中国太保去年净利92.61亿元，同比增长82.4%

路透上海3月30日 - 受投资收益率上升等因素提振，中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013年报实现净利92.61亿元人民币，同比增长82.4%。

周日刊登的年报显示，太保 去年营业收入达1,931.37亿元，同比增长12.6%；公司每股收益1.02元，分配预案为每股派发现金红利0.40元。

年报称，去年中国太保投资资产实现总投资收益315.82亿元，同比增长70.5%，总投资收益率达到5.0%，同比提升1.7个百分点；净投资收益314.08亿元，同比增长16.9%。

从偿付能力指标来看，太保集团偿付能力充足率为283%，较上年底下降29个百分点；其中财产保险达162%，较上年下降26个百分点。(完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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