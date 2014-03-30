重温稿-中港股业绩：建设银行去年净利同比增长11.12%，今年贷款计划增约11%

路透北京3月30日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行 周日公布，去年净利同比增长11.12%，优于此前市场预期；今年人民币贷款增速计划约11%。

建行年报显示，去年实现净利润2,146.57亿元人民币，前年净利则为1,931.79亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利预测为2,138.6亿元。

公告称，该行2013年的净息差为2.56%；利息净收入为3,895.44亿元，比前年增长10.29%，占营业收入的76.59%。公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利3元。

建设银行预计，今年随着存款保险制度的推出，利率市场化改革加快推进等，银行业净息差将进一步收窄。

其并表示，今年要确保存款业务平稳发展，提高零售类贷款新增占比；增加中间业务收入；深入挖掘战略新兴业务增长点，加快电子银行、现金管理、养老金、供应链融资等新兴业务发展。在年报中，其着墨专栏详述了对公现金管理业务和产品创新。

公告并显示，去年末建行的核心资本充足率为10.75%，资本充足率为13.34%。不良贷款率0.99%，与前年末持平；拨备覆盖率为268.22%。

公告称，去年综合性转型取得重要进展，完成上海良茂期货收购签约，非银行金融牌照领先同业；子公司业务发展态势良好，旗下人寿保险和信托公司的主要业务指标在大型银行系同业中排名第一；海外布局亦提速。

建设银行表示，今年国际环境仍存在不少变数和风险，国内经济增长面临增速换挡、结构调整多重考验，整个社会的融资结构、资金运用、利率汇率等都在发生更深刻、更迅速 的变化。

与之相伴随，银行业发展面临诸多挑战。预计银行间市场资金紧张状况不会明显改善，银行保持合理流动性头寸、管理流动性难度增加；民营银行的进入，互联网金融的快速发展等，将使商业银行的同业竞争更趋激烈；监管要求的升级、资本约束的加强，给银行业传统高资本消耗的增长模式带来新挑战。（完）

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