东欧情势：美国务卿与俄外长商谈缓和乌克兰危机的各种提议

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
拉夫罗夫表示，俄罗斯与美国政府已同意与乌克兰政府和人民共同努力解决危机。
“我们同意与乌克兰政府和人民共同努力，争取在少数民族权利和语言权方面取得进展，”拉夫罗夫对记者称。
他还表示，俄罗斯与美国赞同，有必要寻找“共同点”，以便在通过外交途径解决危机方面达成共识。(完)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
(除特别说明外，均为GMT时间) -- - 劳工部公布4月美国罢工报告 1230 - 商务部公布美国第一季国内生产总值(GDP)初值 1230 - 劳工部公布第一季雇佣成本指数 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。