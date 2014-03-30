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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 06:35 BJT

东欧情势：美国务卿与俄外长商谈缓和乌克兰危机的各种提议

拉夫罗夫表示，俄罗斯与美国政府已同意与乌克兰政府和人民共同努力解决危机。

“我们同意与乌克兰政府和人民共同努力，争取在少数民族权利和语言权方面取得进展，”拉夫罗夫对记者称。

他还表示，俄罗斯与美国赞同，有必要寻找“共同点”，以便在通过外交途径解决危机方面达成共识。(完)
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