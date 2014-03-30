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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月30日(日)

2315 - 3月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 2月工业生产初值

3月31日(一)

0430 - 经济产业省公布2月自伊朗和其他国家的原油进口，以及和油品需求数据

0500 - 2月房屋开工

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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