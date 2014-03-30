《美国上市公司业绩公布日程表》--3月31日至4月7日

国际油市：油价下挫，因利比亚油田重开和汽油需求疲弱
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
汤森路透3月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4月 2日 BMO Q2 2014 孟山都(Monsanto) 3.08 21 2.73
4月 3日 AMC Q2 2014 美光(Micron Technology) 0.74 20 -0.28
4月 4日 BMO Q4 2014 CarMax, Inc. 0.53 14 0.46
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透多伦多4月27日 - 加拿大股市主要股指周四大跌近1%，受权重银行股下挫拖累，此前另类借贷公司Home Capital的融资问题令市场担心地产市场的体质。
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。