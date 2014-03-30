《美国上市公司业绩公布日程表》--3月31日至4月7日

国际油市：油价下挫，因利比亚油田重开和汽油需求疲弱

路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。